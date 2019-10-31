كيفية التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني

نوضح لمتابعي موقع اعرف نيوز خطوات التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حيث من الضروري جدا علي كل مواطن سعودي او غير سعودي يعمل لدي القطاع الحكومي أو الخاص بالدخول علي موقع الرسمي للتامينات الاجتماعية السعودية، من اجل معرفة مدة الاشتراك بالهيئة التامينية من عدمه وايضا المستحقات التي يستحق المؤمن علي حياته من الحصول عليها عند تقديم استقالته او في موعد تقاعده من الخدمة المهنية، وذلك عن طريق الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية علي شبكة الأنترنت الذي سوف نرفق الرابط الالكتروني الخاص بالهيئة باسفل هذه التدوينة، وذلك من اجل الاطلاع علي موعد صرف المستحقات المالية الخاصة بحسابات السعوديين وغير السعوديين المستفيدين من قيمة رواتب التأمينات، حيث يجب الهيئة الاجتماعية بان تلتزم بصرف هذه المبالغ المالية في موعدها، حيث يمكن معرفة مواعيد دفعها الكترونيا وذلك عن طريق خدمة الاستعلام عن التحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية أو السجل المدني عبر الرابط الإلكتروني الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة.

التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

للمواطنين المستحقين يمكنهم سحب برنت من التامينات الاجتماعية عن طريق الدخول علي موقع التأمينات الرسمي من خلال الرابط الالكتروني التالي المؤسسة العامه للتأمينات الأجتماعيه من ثم يقوم المستفيد المسجل بالهيئة بإدخال بياناته بشكل سليم بالحقول الفارغة، فإذا كان غير مسجل بالموقع الإلكتروني يمكن انشاء حساب علي البوابة الالكترونية من اجل الاستعلام برقم الهوية عن رقم الاشتراك بكل سهولة، ففي حالة تسجيل بياناته بشكل صحيح يمكن بكل سهولة الاطلاع علي بيانات الراتب الخاص بالتأمينات الاجتماعية ومعرفة موعد الصرف بالتاريخ الميلادي والهجري.

بخطوات بسيطة جداً الاتصال على الرقم التابع لخدمة العملاء المجاني للاستفسار عن أي خدمة متاحة بالهيئة علي الرقم 8001243344 المجاني الذي يمكن لاي مستفيد ارسال رقم الهوية الخاصة بالمواطن اذا ما كان سعودي الجنسية لكي يستعلم عن سريان الاشتراك من عدمه كما سيظهر للمستفيد قيمة المبلغ المستحق بالإضافة الي العديد من المعلومات المراد البحث عنها بشكل الكتروني، فإذا ما كان علي المستفيد مبالغ متبقية يمكن الذهاب الي اقرب فرع من فروع الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية السعودية من اجل معرفة طرق الحصول علي المبالغ التاميني وغيرها من الأمور الأخري التي تتعلق بمدة الاشتراك في التأمينات، كما يمكن الاستفادة بالعديد من الخدمات الاخري مثل الاستفادة من خدمة استعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات الموجودة بالعديد من المحافظات السعودية.