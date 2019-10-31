الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم، هي من احدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية من خلال بوابة أبشر الجوازات حيث يمكن طباعة التأشيرة، ومعرفة نوعها للمقيمين داخل المملكة السعودية، وتهتم وزارة الداخلية السعودية في تقديم العديد من الخدمات الهامة، منها استعلام عن خروج نهائي برقم الإقامة، والتي تهتم بالبحث عنه الكثير من المقيمين، وكذلك تقدم خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة، والكثير من الخدمات الهامة التي يهتم بها الكثير من المقيمين والوافدين الى السعودية، وسوف نتعرف من خلال مقال اليوم عن الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم من خلال موقع أبشر الإلكتروني.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي مقيم

يبحث الكثير من المقيمين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن تأشيرة خروج نهائي المقدمة من وزاره الداخلية، و كذلك يمكنكم الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي من خلال الموقع الخاص بوزارة الداخلية بعد الدخول على موقع ابشر الالكتروني والبحث عن تأشيرة خروج وعودة، والتي توجد في قسم الاستعلامات الالكترونية.

طريقة استخراج تأشيرة خروج نهائي مقيم برقم جواز السفر

يجب أن الدخول أولا الى موقع وزاره الداخلية ثم اختيار المديرية العامة للجوازات.

ثم اختيار المديرية العامة للجوازات. بعد ذلك يتم اختيار تأشيرة وتضيف رقم جواز السفر الخاص بك، وإضافة باقي البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد، ثم الضغط على أيقونة تحقق.

في خلال ثواني سوف تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بالتأشيرة الخاصة بك.

استعلام عن حالة تأشيرة الخروج النهائي