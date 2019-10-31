كشفت مصادر معلومات جديدة عن قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم “دعم الإيجار”. وبحسب المعلومات، فقد تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر السعودي المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة. واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل إجراءات جديدة من “الوزراء” لبرنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.