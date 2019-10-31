شاهد: المصلون بالحرمين الشريفين يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى جموع المصلين بالحرمين الشريفين صلاة الاستسقاء اليوم الخميس، تأسيا بسنة المصطفى ﷺ عند الجدب وتأخر نزول المطر، وطلباً للغيث من المولى عز وجل. وتقدم المصلين بالمسجد الحرام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، حيث أمَّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، والذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل وطاعته، والتضرع إليه وسؤاله.

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