ماذا تعرف عن الشركة المصممة لملاهي رياض وينتروندرلاند ؟

ميلرز جروب هي الشركة الضخمة التي وصفتها الصفحة الرسمية لموسم الرياض بأنها من أكبر وأهم الشركات الترفيهية بالعالم، وهي التي شيدت ملاهي رياض وينتروندرلاند.

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر “تويتر”، تصميمًا مصورًا استعرضت من خلاله الشركة الكبرى، والذي تضمن أن الشركة هي شركة عالمية متخصصة في مجال الملاهي المتنقلة، ولديها خبرة كبيرة وأعمال ناجحة في عدة دول بينها لندن ونيوكاسل وتوركواي ونوتنجهام وأخيرا الرياض. وتعد ملاهي ونتر وندرلاند الشتوية من أشهر مدن الملاهي العالمية، وهي في الرياض تعد الأولى في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض.