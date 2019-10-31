عنيزة: مسنة أمية تثابر ٢٧ عاماً على حفظ القرآن كاملاً

نجحت مسنة سبعينية في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم في إتمام حفظ القرآن الكريم كاملاً بعد 27 عاماً من التحاقها بدار نسائي للتحفيظ. واحتفلت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة بتخرج المواطنة وتدعى “أم خالد اليابسي ” وهي سيدة أميّة تبلغ من العمر ٧٨عاماً.

وأشادت جمعية التحفيظ بمثابرة أم خالد واجتهادها وصبرها على الحفظ رغم كبر سنها، حيث نجحت بعد ٢٧ عاماً من الالتحاق في دار ابن عضيب النسائية للقرآن الكريم في أن تختم أمس الأربعاء حفظ القرآن كاملاً.