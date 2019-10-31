تعرف على شروط برنامج دعم الإيجار للمتعثرين

برنامج دعم الإيجار للمتعثرين هو برنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إرادتهم. وأوضح برنامج إيجار عبر موقعه الرسمي أن شروط دعم الإيجار للمتعثرين هي: 1- أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم (أسرة المتوفى أو السجين، المريض، ضعيف القدرة المادية). 2- أن يكون عقد الإيجار السكني موثقًا داخل شبكة إيجار (عقد إيجار الموحد بصفته سندًا تنفيذيًّا). Advertisements 3- أن يَصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي. 4- قرار يصدر من اللجنة في نوع الدعم.

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