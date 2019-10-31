السعودية اليوم / تقنية الدمام تطلق برنامج مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن"



الدمام 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الكلية التقنية بالدمام ممثلة بـمركز خدمة المجتمع والتدريب، برنامج مبادرة التدريب المجتمعي المرحلة الخامسة "أتقن" .

وشملت البرامج مجالات الكهرباء والتمديدات المنزلية وصيانة السيارات والتبريد والتكييف وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني وصيانة الجوال.

وأوضح رئيس خدمة المجتمع بالكلية فريد العايد، أن البرامج تهدف لتقديم التدريب التقني والمهني لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للإسهام في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع وأنه تم تكليف مدربين متميزين وذي خبرة بتنفيذ هذه الدورات.

وبين أن البرامج التي تنفذ في ورش ومختبرات ومعامل الأقسام والقاعات المخصصة، تستهدف مختلف المراحل العمرية 15 إلى60 عاماً ، ويمنح المتدرب بعد انتهاء الدورة شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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10:50ت م

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