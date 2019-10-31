السعودية اليوم / مدير تعليم القطيف يفتتح المعرض الفلكي



الدمام 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبد الله العليط أمس، المعرض الفلكي " كل في فلك يسبحون " الذي أقيم في مدرسة عطاء بن أبي رباح المتوسطة بالقطيف.

وتضمنت فعاليات المعرض مشاركة ركن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة، التي عرضت منطاد لقياس درجة الحرارة وسرعة الرياح، إضافة إلى شرح عبر جهاز العرض لطريقة تشكل السحب وأنواعها، كما عرضت جمعية الفلك بالقطيف صورًا فلكية للفضاء الخارجي نجومًا وكواكب وأقمارًا، وأجهزة متنوعة للرصد الفلكي، ومجسمات متعددة تمثل تجسيدًا لبيئة الفضاء، إضافة إلى مطبوعات من إصدار الجمعية.

وخصصت فعاليات المعرض ركناً للأشهر القمرية يُشرح فيه مراحل الهلال منذ ولادته إلى حين اكتماله، وطريقة الاستهلال وإثبات أول الشهر، فيما حفل ركن الطلاب بأعمال فنية مميزة تناولت الفلك في أبعاده، والمنظومة الشمسية ودورة حياة النجم، وظاهرتي الكسوف والخسوف، وخصِّص ركن للمسابقة الفلكية التي تهدف إلى إثراء الطلاب في هذا الجانب.

// انتهى//

10:35ت م

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