السعودية اليوم / اللجنة الاستشارية للمرأة تعقد اجتماعها الخامس في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي



جدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

تعقد اللجنة الاستشارية للمرأة بمنظمة التعاون الإسلامي يومي 3 و 4 نوفمبر 2019 بمقر الأمانة العامة في جدة، اجتماعها الخامس, بدعوة من وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الانساني ببوركينا فاسو بصفتها رئيسة الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للمرأة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش الاجتماع, الذي ستحضره وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الانساني ببوركينا فاسو هيلين ماري لورانس إلبودو مارشال، نتائج أعمال فريقي العمل اللذين تم تشكيلهما في الاجتماع الرابع للجنة حول وضع استراتيجية للتعريف بخطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أوباو)، واستكمال الورقة المفاهيمية بشأن بلورة سياسة منظمة التعاون الإسلامي في القضايا المرتبطة بالجنسانية.

كما سيناقش الاجتماع التحضيرات لمشاركة المنظمة في الدورة الرابعة والستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة (CSW) في مارس 2020 بنيويورك، وسبل تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الوزاري السابع للمرأة في واغادوغو بوركينا فاسو، ودعم المرأة الفلسطينية.

يُذكر أن اللجنة تتكون من تسعة أعضاء يمثلون المجموعات الجغرافية الثلاثة للمنظمة (العربية والإفريقية والآسيوية).

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10:25ت م

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