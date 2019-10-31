السعودية اليوم / تفاعل مع الدورة 24 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول

وبين الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن هناك تفاعلاً واقبالاً من العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، كما من المتوقع مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام بمشيئة الله في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8 - 10 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 4 / 2 / 2020م .

وقال السبيهين: "أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى أربعة وعشرين عاماً".

وأضاف بادر سموه بإنشاء هذه الجائزة وتمويلها شخصياً ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، الامر الذي تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من أرجاء المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي".

// انتهى //

10:24ت م

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الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسدعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي الى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من الجائزة، حيث من المقرر إغلاق باب الترشيحات يوم الخميس 1 / 4 / 1441هـ الموافق 28 / 11 / 2019 م.وبين الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن هناك تفاعلاً واقبالاً من العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، كما من المتوقع مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام بمشيئة الله في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8 - 10 / 6 / 1441هـ الموافق 2 - 4 / 2 / 2020م .وقال السبيهين: "أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى أربعة وعشرين عاماً".وأضاف بادر سموه بإنشاء هذه الجائزة وتمويلها شخصياً ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، الامر الذي تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من أرجاء المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي".// انتهى //10:24ت م0031

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