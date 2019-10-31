السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ورشة عمل" الإدارة الإستراتيجية "



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير، بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) أمس، ورشة عمل بعنوان: "الإدارة الإستراتيجية", بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان، وبمشاركة فريق العمل المختص من الوزارة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية والذي يشمل جميع قطاعاتها المختلفة وفق رؤية المملكة 2030.

وتهدف الورشة إلى الرفع من وعي الفريق في تنفيذ الإستراتيجية وفق منهجية علمية معتمدة من مركز (أداء) وآلية وضع الخارطة الإستراتيجية، حيث سيتم تنفيذ عدد من البرامج الأخرى المتعلقة بإعداد الخطة الإستراتيجية بالتنسيق مع مركز أداء وبعض المراكز الأخرى المتخصصة.

وتأتي هذه الورشة في إطار توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للارتقاء بأداء قطاعات الوزارة المختلفة في جميع المجالات لتكون مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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10:09ت م

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