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عائض القرني: هكذا يقتل الفراغ السعادة!
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقى الشيخ الدكتور عائض القرني، موعظة بشأن ما يتسبب فيه الفراغ من تعطيل للحياة، واصفًا الفراغ بالشلل الذي يوقف كل إنجاز أو عمل.
وكتب القرني ، في تغريدة عبر صفحته على “تويتر”: “الفراغ شلل يُصيب الحياة، يُوقف بسببه العمل، والإنتاج، والإبداع، وتموت فيه معاني السعادة، ويتولّد منه الملل، والإحباط، والفشل، وسائر الأمراض، إيّاك والفراغ: “نِعْمَتانِ مَغْبُونٌ فِيهِما كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ والفَراغُ”، (الفارغون تافهون يعيشون على هامش الحياة).
وأضاف القرني: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي طاعة الله وذكره، والأُنس به، والشوق إليه، وحُبه سُبحانه.
وتابع ناصحًا: أَطْفِئْ غضبك بالتسامح: “وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ”.
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