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تفاعل مميز مع جائزة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين
غلق باب الترشيحات أول ربيع الآخر المقبل وتختتم في جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
دعت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى سرعة ترشيح ممثليها من الأطفال المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من الجائزة، حيث من المقرر إغلاق باب الترشيحات يوم الخميس 1 / 4 / 1441هـ الموافق 28 / 11 / 2019م.
وقال الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين إن هناك تفاعلاً مميزاً وإقبالاً ملموساً من العديد من الجهات في مختلف مناطق المملكة، كما من المتوقع مشاركة واسعة لأبناء مجلس التعاون الخليجي في فعاليات هذه الدورة التي ستقام في مركز جمعية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان خلال الفترة 8-10 / 6 / 1441هـ الموافق 2-4 / 2 / 2020م.
وأكد السبيهين: “أن الرعاية الكريمة من لدن الأمير سلطان بن سلمان للجائزة منذ انطلاقتها، كانت وراء استمرارية هذا المبادرة التربوية التأهيلية المتفردة، وانتشار رسالتها وتحقيق أهدافها على مدى 24 عاماً”.
وأضاف الأمين العام: “بادر الأمير سلطان بن سلمان بإنشاء هذه الجائزة وتمويلها شخصياً ابتغاء ما عند الله من الثواب، ولتكون أحد برامج التأهيل التربوي للأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك دمجهم في المجتمع، الأمر الذي تواصل بنجاح مميز وبمشاركة آلاف الأطفال من كافة أرجاء المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي”.
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