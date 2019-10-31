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2019-10-31 التماس في ثلاجة يُخلي أسرة من 7 أشخاص في القطيف متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الدفاع المدني، إخماد حريق في القطيف وإخلاء عائلة مكونة من سبعة أشخاص. وقال الحساب المدني في تغريدة له عبر “تويتر”: أخمد مدني القطيف حريقاً اندلع في مطبخ بشقة بالطابق الأرضي لمبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق، تم إخلاء عائلة مكونة من سبعة أشخاص دون وقوع إصابات ولله الحمد ويعود سبب الحادث إلى التماس كهربائي في الثلاجة”. Advertisements







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