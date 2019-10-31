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2019-10-31 رياح وأتربة على المدينة المنورة لمدة 6 ساعات متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل رياحاً نشطة, وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات العلا, والمهد, وبدر, وينبع.

وأفادت أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى السادسة مساءً.







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