توضيح وتحذير من السفارة لدى الفلبين بعد الزلزال

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى دولة الفلبين أن المواطنين السعوديين لم يتعرضوا لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب مدينة كوتاباتو ومدينة دافاو ومدينة تولونان في إقليم مينداناو وبلغت قوته 6.5 درجة على مقياس رصد الزلازل “ريختر”، كما أن السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل أي مواطن.

وشددت السفارة على ضرورة أن يأخذ المواطنين الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية.

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وضرب زلزال بلغت قوته 5ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم متسببًا في اهتزاز عدد من المباني، حيث وقع الزلزال الساعة 0911 صباحًا بالتوقيت المحلي (0111 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه الأحدث قريب من بلدة تولونان في إقليم كوتاباتو ( 972 كيلومترًا جنوبي العاصمة مانيلا).

وأهابت السفارة بالمواطنين بالتواصل بالأرقام المرفقة في حال حدوث أي طوارئ: