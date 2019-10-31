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اصطدام مركبة وشاحنة على طريق الحرمين
متابعات الخليج 365 - جدة
باشرت الجهات المختصة حادث اصطدام مركبة وشاحنة على طريق الحرمين في محافظة جدة، بعد جسر عسفان باتجاه الجنوب.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الموقع.
كما وقع حادث انقلاب مركبة على طريق مكة – جدة السريع باتجاه مكة المكرمة، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.
وبحسب ما ذكر 911، عملت الجهات المختصة على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
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