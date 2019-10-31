2019-10-31

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة حادث اصطدام مركبة وشاحنة على طريق الحرمين في محافظة جدة، بعد جسر عسفان باتجاه الجنوب.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الموقع.

كما وقع حادث انقلاب مركبة على طريق مكة – جدة السريع باتجاه مكة المكرمة، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية في الطريق.

وبحسب ما ذكر 911، عملت الجهات المختصة على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.