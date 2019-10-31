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مستجدات أعاصير بحر العرب: كيار مع السلامة.. مها بانتظارك
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، صباح اليوم الخميس، مستجدات أعاصير بحر العرب، ملخصًا إياها بجملة “كيار مع السلامة.. مها بانتظارك”، في إشارة إلى العاصفة مها المرتقبة بعد انتهاء العاصفة كيار.
وقال الزعاق: اليوم العاصفة المدارية مها بدأت تترعرع رويدًا رويدًا لتصل لمرحلة الإعصار في بحر العرب وتتحرك على خطى الأعاصير السابقة نحو سلطنة عُمان.
وبحسب “طقس العرب”، تتمركز العاصفة المدارية مها حاليًا إلى جنوب غرب الهند، وما زالت العاصفة المدارية مها في تطور مستمر، مع توقعات بتطورها إلى اعصار خلال الـ 48 ساعة القادمة.
وتصنف الحالة المدارية مها بكونها عاصفة مدارية، وتتحرك العاصفة المدارية مها إلى الشمال الغربي بسرعة 14 عقده، تصاحبها بسرعة رياح تصل إلى 45 عقدة، وبضغط جوي ويصل إلى 999 مليبار.
ويتم مراقبة احتمال تطور العاصفة المدارية مها إلى إعصار بنسبة تصل إلى 60% خلال مطلع شهر نوفمبر، ويصعب تحديد المسار بشكل حتمي من الآن، نظرًا لكثرة المتغيرات الجوية التي تتحكم بمسار وشدة الحالة المدارية منها.
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