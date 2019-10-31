منتخب تعليم صبيا بطلًا لبطولة التعليم ونايف الأفضل في البطولة

2019-10-31

متابعات الخليج 365 _ جازان

تُوِّج منتخب تعليم صبيا للمرحلة الثانوية ببطولة التعليم في نهائي كرة القدم، مساء أمس الأربعاء، بعد تغلبه على منتخب تعليم الطائف، بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وقادة تعليم جازان، وفاز منتخب تعليم صبيا بهدفين، حيث جاء لاعب منتخب تعليم صبيا نايف بكري، كأفضل لاعب في البطولة، كما جاء حارس مرمى منتخب تعليم صبيا أحمد زنوم، كأفضل حارس في البطولة.

وكان منتخب إدارة تعليم صبيا قد وصل إلى نهائي البطولة بعد فوزه سابقًا على منتخب إدارة تعليم محايل عسير بأربعة أهداف، بحضور مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، ومشرف النشاط الرياضي بوزارة التعليم.

Advertisements

وهنّأ الحازمي منتخب تعليم صبيا على حصد هذا اللقب، وثمّن جهود أسرة النشاط الرياضي بالإدارة في دعم وإعداد هذا المنتخب، وقال “إن مثل هذه البطولات تسهم في نشر الثقافة والوعي الرياضي بين الأفراد والمجتمعات، وتشبع الكثير من الحاجات الضرورية للشباب، وتظهر مدى تقدم التربية البدنية، والرياضة على مستوى وزارة التعليم، ومدى اهتمامها بفئات الشباب الذين يشكلون نواة لمنتخبات الوطن الكبرى” .

يذكر أن تعليم جازان قد استضاف نهائيات هذه البطولة على ملعب المعهد العلمي بجازان، واستمرت لمدة أسبوع بمشاركة 96 طالبًا من 8 إدارات تعليمية هي الرياض، والطائف، والقريات، والمذنب، ومحايل عسير، وصبيا، والقنفذة، والمجمعة.