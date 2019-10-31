السعودية اليوم / 42 حلقة نقاش في "ارتقاء" بتعليم نجران



نجران 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بوحدة الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع " ارتقاء "، أمس، المشروع الوزاري "حلقات نقاش بين المدرسة وأولياء أمور الطلاب والطالبات"، بمدارس المنطقة.

‎وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابرمدخلي، المشروع يتمثل في إقامة 42 حلقة نقاش تستهدف مدارس التعليم العام والخاص ورياض الأطفال وأندية الحي بالمنطقة، ويهدف إلى تحسين العملية التعليمية وإشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية التي يظهر من خلالها مؤشر أداء نسبة الأسر المشاركة في الأنشطة المدرسية ويسهم في قياس تفاعل المدارس مع أولياء الأمور والمجتمع، إضافة إلى تعزيز هذه الشراكات للارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات التعليمي والتربوي.

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09:25ت م

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