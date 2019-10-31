السعودية اليوم / " الأرصاد " : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 اكتوبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل رياحاً نشطة, وأتربة مثارة, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات العلا, والمهد, وبدر, وينبع.

وأفادت أن الحالة تبدأ - بمشيئة الله - من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى السادسة مساءً.

// انتهى //

09:03ت م

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