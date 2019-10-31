السعودية اليوم / مقتل 25 شخصًا جراء اشتعال نيران بقطار في جنوب شرقي باكستان



إسلام آباد 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

لقي 25 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرين بجروح ، اليوم ، جراء اندلاع حريق في قطار جنوب شرق باكستان.

وقال مسؤول الشرطة أمير تيمور خان "إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما اشتعلت النيران بالقطار أثناء رحلته من مدينة كراتشي إلى لاهور، وذلك بعد انفجار اسطوانة غاز كان ركاب يستخدمونها في الطهي".

وأضاف أن "حصيلة القتلى ربما تشهد مزيداً من الارتفاع حيث لا يزال العديد من الركاب عالقين داخلي عربات القطار المشتعلة".

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08:36ت م

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