“هيئة الاتصالات”: إصدار 344 ترخيصا .. وفسح 14.8 مليون جهاز منذ بداية العام

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. قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن عدد التراخيص السارية التي أصدرتها منذ بداية العام الجاري نحو 344 ترخيصا.

وأوضحت الهيئة وفقا لـ”الاقتصادية”، أن عدد أجهزة الاتصالات المفسوح بلغ 14.798 مليون جهاز، فيما وصل أصناف موديلات الأجهزة المفسوحة إلى 4155 جهازا.

وأكدت أنها سجلت حتى الآن 62695 نطاقا، فيما تصل النطاقات المفعلة للامتداد الآمن لأسماء النطاقات إلى 153 نطاقا.

وأشارت إلى أنها تصدر نوعين من التراخيص وفقا لأنظمتها، وهما تراخيص فردية وتراخيص فئوية من النوع “أ” ومن النوع “ب”.

وبحسب الهيئة، تعد التراخيص الفئوية من النوع “ب” من التراخيص التي لا يتطلب إصدارها دخول منافسة، ويمكن لأي جهة التقدم إلكترونيا للحصول على الترخيص المطلوب بعد استيفاء المتطلبات اللازمة من خلال بوابة خدمات التراخيص الإلكترونية.





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