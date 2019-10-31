فيس بوك تجني أكثر من 17 مليار دولار في ثلاثة أشهر

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كشفت شركة فيس بوك عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي أظهرت فيها عائدات إجمالية بنحو 17.6 مليار دولار وأرباح صافية بنحو 6 مليار دولار وهي نتائج أفضل من توقعات المحللين.

بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فإن عائدات الشركة كانت 13.7 مليار دولار بنمو 29% وأرباحها الصافية كانت 5.1 مليار دولار بنمو 19%.

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وكالعادة تحدّث فيس بوك أرقامها الرسمية عن عدد مستخدميها، فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين يومياً 1.6 مليار مستخدم، والنشطين شهرياً 2.45 مليار مستخدم. وهكذا فإن العائد من كل مستخدم يبلغ وسطياً 7.26 دولار وهو أعلى من الرقم المسجل العام الماضي حيث كان 6.09 دولار.

وتشكّل عائدات الإعلانات من الهواتف الذكية 94% من إجمالي إيرادات الإعلانات.

ووظفت فيس بوك المزيد من العاملين لديها ليصل عددهم أكثر من 43 ألف موظف بنمو 28% عن العام الماضي؟

وتقدّر فيس بوك أن عدد مستخدمي عائلة تطبيقاتها (مسنجر، واتساب، انستجرام، فيس بوك) يصل إلى 2.2 مليار مستخدم..، وهناك 2.8 مليار مستخدم يتعامل مع واحد من هذه التطبيقات على الأقل شهرياً.

