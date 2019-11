بلايستيشن 4 يصبح ثاني أعلى جهاز ألعاب مبيعاً في التاريخ

︎ :



كشفت سوني عن نتائجها المالية للربع المالي الثاني ومن أهم الأرقام التي أعلنت عنها الشركة تخص مبيعات بلايستيشن 4 التي بلغت إجمالاً حتى اليوم 102.8 مليون نسخة ما يعني أنها تفوقت على أول جيل من بلايستيشن أطلقته الشركة.

كانت سوني قد أعلنت عن تخطيها عتبة 100 مليون نسخة مباعة من PS4 قبل ثلاثة أشهر، وفي الربع الأخير حققت مبيعات 2.8 مليون نسخة إضافية.

وهكذا فإن سوني تضع نفسها في المقام الأول المتفوق على المنافسين وأجهزتهم الرائدة حينها مثل Sega Saturn وNintendo 64.

وبالنظر إلى تاريخ أجهزة الألعاب فإن بلايستيشن 2 كان الأعلى مبيعاً حيث بلغ 155 مليون نسخة، أي مازال هناك المزيد من المجال أمام الجيل الرابع لبلوغه، أم أن بلايستيشن 5 سيكون قد أطلق حينها؟.

يذكر أن ثاني أعلى أجهزة الألعاب مبيعاً في التاريخ كان Wii من نينتندو حيث باعت منه 101.6 مليون جهاز، لكن الآن بلايستيشن 4 قد كسر هذا الرقم لصالحه.

من حيث النتائج المالية فإن عائدات سوني من الألعاب قد تراجعت 17% وكذلك أرباحها من القطاع تراجعت 28% ما يظهر أن دورة حياة جهاز PS4 أصبحت في مراحلها النهائية قبل إطلاق PS5 في موسم عطلات العام القادم.

وكعادة الشركات لإطالة عمر أجهزتها قدر الإمكان..، فإن المزيد من الحصريات ستتوفر قريباً على PS4 مثل The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding.