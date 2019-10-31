مشروبات على السيدة الحامل الحذر منها.. خطر على الجنين

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السيدات الحوامل عليهن الانتباه جيداً لبعض المحاذير للحفاظ على صحة الجنين، ولكن بعض تلك المحاذير الخاصة بالمشرب والمأكل قد تكون غريبة.

وفي دراسات علمية حديثة حذر العلماء الحوامل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين حتى ولو بكميات قليلة، وعلى رأسها القهوة.

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ونقلت مواقع عدة تحذيرات من الكافين على صحة الحامل والجنين، بل رأى الباحثون، في الدراسة التي سيتم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأميركية للطب التناسلي في فيلادلفيا، أن “أي مستوى مَن تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، خاصة في الأسابيع الثمانية الأولى من فترة الحمل”، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وأظهرت النتائج أن تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم، بما في ذلك القهوة والشاي أو المشروبات الغازية..، قبل الحمل يرتبط بخطر فقدان الأجنة.

وهنالك ما هو أغرب إذ يمكن لمياه الصنبور أن تمثل خطراً على الجنين، إذا كان البيت قديماً فقد تمر تلك المياه بأنابيب من الرصاص وهو ما قد يضر ضرراً بالغاً بالجنين.

