سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الجهود الإقليمية والدولية عبر الاستعدادات لمؤتمر برلين من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال وقف إطلاق النار والعودة إلى عملية الحوار والسلام الدائم والشامل دون إقصاء داعية إلى ضرورة إشراك دول الجوار موضحة أن النتائج التي سيتوصل إليها الاجتماع تبقى منقوصة بغيابهم.

وبينت اجتماع لجنة التعاون الأمني مع تونس التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وتم خلال الاجتماع التركيز على قرار الوزارة بقفل منفذ رأس اجدير الحدودي إثر المشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين المسافرين عبر المنفذ، كما تم استعراض ما تم الاتفاق عليه بين وزيري الداخلية الليبي ونظيره التونسي لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.

وأشارت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بالخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، وتم بحث تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، كما تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني لصد العدوان على العاصمة طرابلس.

ونقلت إعلان الاتحاد الأوروبي استمراره في تدريب عناصر حرس السواحل في ليبيا؛ لمساعدتهم في تحسين كفاءتهم وقدرتهم في إدارة عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية، في الوقت الذي تطالب فيه منظمات أوروبية بإلغاء التعاون مع حرس السواحل الليبي.

وتطرقت صحف ليبيا إلى عدّ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عدم دعوة كل من تونس والجزائر لحضور مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية «فرصة ضائعة».

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