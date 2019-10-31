السعودية اليوم / صلاة الاستسقاء



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.

// يتبع //

06:35ت م

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