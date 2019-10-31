رياضي / الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستعيد الصدارة وتعادل مثير لنابولي



روما 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

فاز يوفنتوس على ضيفه جنوى 2-1 في اللحظات القاتلة بركلة جزاء لنجمه البرتغالي

واستعاد يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، الصدارة بفارق نقطة عن إنتر الفائز الثلاثاء على ضيفه بريشيا 2-1.

أما روما فقد فاز على أودينيزي 4-صفر بأهداف نيكولو تسانيولو (13)، والإنكليزي كريس سمولينغ (51)، والهولندي جاستن كلايفرت (54) والصربي الكسندر كولاروف (65 من ركلة جزاء) .

وبرباعية أيضا أصبح لاتسيو خامسا بفوزه على تورينو 4-صفر، وذلك بأهداف فرانشيسكو أتشيربي (25)، تشيرو ايموبيلي (33 و80 من ركلة جزاء) واندريا بيلوتي (90 خطأ في مرمى فريقه).

وفي ذات المسابقة فقد أهدر نابولي تقدمه مرتين وخرج متعادلا مع ضيفه أتالانتا 2-2 ، وعادل سمبدوريا متذيل الترتيب ضيفه ليتشي 1-1 ، فيما سقط ساسوولو أمام ضيفه فيورنتينا 1-2 ، وتابع كالياري نتائجه المميزة بفوزه على ضيفه بولونيا 3-2.

// انتهى //

06:23ت م

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روما 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسفاز يوفنتوس على ضيفه جنوى 2-1 في اللحظات القاتلة بركلة جزاء لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.واستعاد يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، الصدارة بفارق نقطة عن إنتر الفائز الثلاثاء على ضيفه بريشيا 2-1.أما روما فقد فاز على أودينيزي 4-صفر بأهداف نيكولو تسانيولو (13)، والإنكليزي كريس سمولينغ (51)، والهولندي جاستن كلايفرت (54) والصربي الكسندر كولاروف (65 من ركلة جزاء) .وبرباعية أيضا أصبح لاتسيو خامسا بفوزه على تورينو 4-صفر، وذلك بأهداف فرانشيسكو أتشيربي (25)، تشيرو ايموبيلي (33 و80 من ركلة جزاء) واندريا بيلوتي (90 خطأ في مرمى فريقه).وفي ذات المسابقة فقد أهدر نابولي تقدمه مرتين وخرج متعادلا مع ضيفه أتالانتا 2-2 ، وعادل سمبدوريا متذيل الترتيب ضيفه ليتشي 1-1 ، فيما سقط ساسوولو أمام ضيفه فيورنتينا 1-2 ، وتابع كالياري نتائجه المميزة بفوزه على ضيفه بولونيا 3-2.// انتهى //06:23ت م0010

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