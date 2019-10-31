مرور بيشة يقبض على سائق شاحنة “التجاوز” الخطير

نجح مرور بيشة في القبض على قائد الشاحنة التي تتجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق على طريق بيشة سبت العلاية.

وأكد مدير مرور بيشة المكلف الملازم أول عبدالله بن هادي القحطاني، أنه تمت إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. وكان مقطع فيديو متداول قد وثَّق مخالفة السائق.