“مؤسسة النقد” تُخفِّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم الأربعاء، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس من 2.50% إلى 2.25%، ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 2% الى 1.75% ، على أن يتم العمل بهذا القرار فورًا. وتأتي التعديلات بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي.

وتعمل المؤسسة منذ إنشائها، على الحفاظ على متانة القطاع المالي، وتطوير القطاع المصرفي وقطاع التأمين ودعم سياسات المالية العامة، وهو ما يتضح من خلال التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسة. وقد شهدت العملة السعودية تحديثات شملت إضافة علامات أمنية، والعمل على استقرار سعر الصرف وتوفير العملات عالية الطلب. وتمكنت المؤسسة من تحقيق استقرار للنظام النقدي والمالي للمملكة، رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أصابت دول المنطقة.