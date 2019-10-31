بلغ عدد التأشيرات السياحية التي أصدرتها المملكة خلال 33 يوماً أكثر من 77 ألف تأشيرة. وأوضحت وزارة الخارجية في منشور نشرته عبر حسابها في “تويتر” الجنسيات الأكثر حصولاً على التأشيرة السياحية وكانت في المقدمة الصين بعدد 177988، وبريطانيا 17777، وأمريكا 8926، وماليزيا 7158، وكندا 5413، فرنسا 3097، وكازاخستان 1685، وألمانيا 1674، وأستراليا 1685 ومن جنسيات أخرى 11693.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 33 يوما.. إصدار 77 ألف تأشيرة سياحية للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.