رياضي / تأهل منتخبي فرنسا والسنغال للدور الثاني بمونديال الناشئين



ريو دي جانيرو 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

لحق المنتخبان الفرنسي والسنغالي لكرة القدم بقافلة المتأهلين للدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) المقامة حاليا في البرازيل بعدما حقق كل منهما فوزه الثاني في دور المجموعات بالبطولة مساء الأربعاء.

وتغلب منتخب فرنسا على نظيره الكوري الجنوبي 3 / 1 بالمجموعة الثالثة بينما فاز المنتخب السنغالي على نظيره الهولندي 3 / 1 في المجموعة الرابعة.

واستفاد كلا الفريقين من نتائج المجموعتين الأولى والثانية حيث أكدت نتائج المجموعتين مساء الثلاثاء أن صاحب المركز الثالث في كل منهما لن يصل لحاجز الست نقاط.

وبهذا ، ضمن أي فريق يصل لحاجز الست نقاط في المجموعات الأخرى من الثالثة إلى السادسة التأهل للدور الثاني على الأقل ضمن أفضل أربعة منتخبات من بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات المختلفة.

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04:09ت م

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