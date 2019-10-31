السعودية اليوم / فرار 228 سجينًا بوسط نيجيريا



أبوجا 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

فرّ 228 محكومًا من سجن بمحافظة كوغي وسط نيجيريا، بعدما صدعت السيول جدران السجن.

وأفاد قائد القوات البحرية والمستشار الأمني بمحافظة كوغي جيري أومودارا أن 228 سجينًا هربوا بعد هجومهم على الحراس وإصابة بعضهم بجروح.

وأضاف أن منطقة كوتونكارف شهدت هطولاً غزيرًا للأمطار تسببت بحدوث سيول، مشيرًا إلى أن السيول بدورها صدعت سجنًا يحوي 500 شخص.

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03:09ت م

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