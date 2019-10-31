اقتصادي / بعثة من وزارة الزراعة الأمريكية تزور غانا



أكرا 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

بدأت بعثة أمريكية برئاسة نائب وزير الزراعة ستيفن لي سينسكي، زيارة إلى غانا، بهدف تطوير صادرات الولايات المتحدة الأمريكية في غرب القارة الإفريقية.

وستعقد البعثة لقاءات مع وفود من ساحل العاج، وغامبيا، ونيجيريا، والسنغال.

يذكر أن حجم استيراد هذه الدول الغرب إفريقية الخمس من المنتجات الزراعية، من الولايات المتحدة الأمريكية، وصل خلال العام الماضي إلى نحو 8ر10 مليارات دولار، وتعد وزارة التجارة الأمريكية أن هذه الدول قد تشكل فرصًا للصادرات الأمريكية في مجال المنتجات الزراعية والأغذية، التي تشمل الدواجن، والحبوب، والزيت، والتوابل.

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