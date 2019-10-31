

أبيدجان 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو في دول إفريقيا جنوب الصحراء 3.2% خلال هذا العام 2019 و 3.6% عام 2020 .

وأبلغ في تقرير جديد صادر عن الصندوق حول " التوقعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة " من مدينة أبيدحان في ساحل العاج، أن تحقق 12 دولة بإفريقيا جنوب الصحراء نموًا سلبيًا للفرد خلال العام الجاري 2019، مقابل استقرار للنمو بالنسبة للعملاقين الاقتصاديين نيجيريا وجنوب إفريقيا.

ودعا صندوق النقد الدولي في تقريره إلى إنشاء 20 مليون فرصة عمل سنويًا في أفق عام 2030، مؤكدًا حصول تقدم كبير في إفريقيا جنوب الصحراء خلال 30 عامًا، مفيدًا أنه ما يزال أمامها الكثير من أجل أن ترتفع.

وتطرق إلى أن معدل الفقر تراجع بإفريقيا جنوب الصحراء من 60% عام 1990 إلى 40% اليوم.

وأضاف أن أعمال العنف بمنطقة الساحل، بالإضافة إلى ما تخلّفه من خسائر بشرية، فإنها كذلك تضاعف النفقات العسكرية في دول قليلة المصادر أصلاً، مشيرًا إلى أنه بهذه البلدان يتم توجيه نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% من عائدات الضرائب، إلى الإنفاق على الأمن، بدلاً من الوضع الاجتماعي أو التعليم أو الصحة.

// انتهى //

02:09ت م

0355





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا بنسبة 3.6% العام القادم لدول إفريقيا جنوب الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.