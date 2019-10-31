شكرا لقرائتكم خبر عن «شوري» لـ «هيئة الرياضة»: توسعوا في إنشاء الأندية النسوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان أثناء مناقشة المجلس أمس (الأربعاء) تقرير الهيئة العامة للرياضة التوسع في إنشاء الأندية النسائية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، داعياً في ذات الوقت إلى إنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة وتوجيه الأندية والمنشآت لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة، مطالبا بإنشاء مدينة رياضية بالرياض لتقادم وعدم كفاية الملعبين الحاليين. فيما رأت لينا المعينا أن الرياضة لها دور دبلوماسي مهم يجب تفعيلها بما يعزز الروابط بين المملكة ومختلف دول العالم، فيما أوصى محسن الشيعاني بأن يتم اكتشاف المواهب اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور مساعد الفريان أثناء مناقشة المجلس أمس (الأربعاء) تقرير الهيئة العامة للرياضة التوسع في إنشاء الأندية النسائية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، داعياً في ذات الوقت إلى إنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة وتوجيه الأندية والمنشآت لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة، مطالبا بإنشاء مدينة رياضية بالرياض لتقادم وعدم كفاية الملعبين الحاليين. فيما رأت لينا المعينا أن الرياضة لها دور دبلوماسي مهم يجب تفعيلها بما يعزز الروابط بين المملكة ومختلف دول العالم، فيما أوصى محسن الشيعاني بأن يتم اكتشاف المواهب الرياضية والعناية بها رياضياً وصحياً وتثقيفياً منذ الصغر من خلال دعم أندية الدرجة الثانية والثالثة عبر برامج متخصصة. وفي هذا الشأن طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح أن تعمل الهيئة على دراسة دمج أندية الدرجة الثالثة في كل مدينة، لافتاً النظر إلى وجود أندية لا تخدم المجتمع ولم تستطع التقدم بسبب محدودية الدعم، فيما لاحظ الدكتور عبد الله الجغيمان أن ما يخص «تطوير المواهب» الذي تضمنه تقرير الهيئة مخصص للعبة كرة القدم فقط، مشيراً إلى أن «تطوير المواهب» والكشف عنها حالياً لا يعتمد على مقاييس علمية قائمة على نتائج أبحاث في المجال الرياضي. ومن جانبه تساءل الدكتور منصور الكريديس عن أسباب تأخر تخصيص الأندية الرياضية في المملكة، فيما يرى عبدالإله ساعاتي أن الهيئة العامة للرياضة تقوم بدور رائد داعياً الهيئة إلى دعم البنى التحتية الرياضية وإنشاء المزيد من الملاعب في مختلف المناطق. وحثت نورة الشعبان القطاع الخاص على مشاركة أكبر في القطاع الرياضي، مؤكدة أهمية أن لا تعتمد الأندية الرياضية على الدعم الحكومي فقط. وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء واضحة لتحقيق إستراتيجيتها وتضمين آخر نتائجها في تقاريرها القادمة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية. ودراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات، لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.



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