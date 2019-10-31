شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 170 حديقة بالطائف.. و1000 شجرة في عسفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف، عسفان)

أنجزت أمانة الطائف المرحلة الأولى من برنامجها الشامل لصيانة المتنفسات العامة شملت 170 حديقة ومتنزهاً.

ووفق وكالة المشاريع بالأمانة فإن البرنامج تضمن صيانة الجلسات والمظلات والتمديدات الكهربائية وأعمدة الانارة والتربة وخطوط المياه، والدهانات، وصيانة النوافير والشلالات بالإضافة الى تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءتها.

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ويشمل برنامج التأهيل أعمال التهذيب والرش والعناية الكاملة بشتلات الزهور والشجيرات والنباتات واعادة تأهيل النجيلة الزراعية ومسارات المشاة داخل وخارج الحدائق ودورات المياه العامة، بالإضافة الى مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهة ثانية، غرس مكتب الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة الجموم بالتعاون مع بلدية عسفان ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والمواطنين ومجموعة من طلاب المدارس وبحضور رئيس مركز عسفان مشهور المنعمي، 1000 شجرة روعي عند اختيارها منحها للظل والثمر والجمال والقدرة على التكيف مع البيئة.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سالم البشري أن هذه الخطوة تأتي لتكريس مفهوم التشجير ونشر ثقافة المحافظة على المسطحات الخضراء وتوسيع رقعتها من أجل إيجاد متنزه يلبي مطالب محبي البر وعشاق الطبيعة من سكان مركز عسفان والمدن والمحافظات المجاورة.