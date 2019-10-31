شكرا لقرائتكم خبر عن تربة: اشتباه بالدرن بين طلاب «حراضة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الطائف)

كشف مدير مكتب التعليم بمحافظة تربة سعود محمد البقمي، أن المكتب تابع حالات اشتباه لإصابة بعض طلاب وطالبات مجمع هجرة حراضة تربة بمرض «الدرن»، وذلك بعد تقرير قائد المدرسة.

وبين أنه تم التنسيق بين مكتب التعليم وصحة الطائف لإرسال فريق طبي للوقوف على الحالات، بينما سبق ذلك وقوف لجنة طبية من مركز صحي تربة على الحالات عبر فريق طبي زار مدرسة حراضة للكشف عن الحالات المشتبه بها خلال الأسبوع الحالي.

وعلى غرار ذلك، نظم مجمع حراضة برنامجًا توعويًا عن «الدرن»، اشتمل على عرض مرئي تم من خلاله التعريف بمرض الدرن وأعراضه وطرق الوقاية منه وعلاجه.