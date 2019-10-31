شكرا لقرائتكم خبر عن «المجلس» لـ«الجبيل وينبع»: لماذا انخفضت استثمارات القطاع الخاص؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيداً من التيسير على القاصدين. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله المعطاني.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة - بمختلف أنواع الإعاقات - في الحرمين الشريفين.

وكان المجلس تداول تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلاً واستكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بأن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين توفر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى ومنها اللغة الإنجليزية من خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين.

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وطالب العضو الدكتور محمد القحطاني الهيئة بالإسراع في إصدار نظام عام للبيئة في المدن التي تشرف عليها، فيما دعا أسامة الربيعة إلى دعم الهيئة لتنفيذ برامج فاعلة لحماية البيئة والحد من التلوث، وطالب عباس هادي أن تعمل الهيئة على التخفيف من أضرار انبعاثات المصانع التابعة لها. وقرر المجلس منح اللجنة مزيدا من الوقت للدراسة

مشروع «نظام الاحتفالات».. غير مناسب

قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل.

كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح «مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية» واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح «مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية»، وبينت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي، وذلك لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت الحالات السلبية التي يرى مقدمو المقترح أنه يجب معالجتها من خلال نظام خاص.