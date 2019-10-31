شكرا لقرائتكم خبر عن المغيدي والشيخ خليفة يبحثان محاربة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي في العاصمة البحرينية المنامة القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ خليفة آل خليفة، وقائد الحرس الملكي بمملكة البحرين الشيخ ناصر آل خليفة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.

كما ناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البحرين والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب. وأشار المغيدي إلى أهمية جهود البحرين كعضو في التحالف الإسلامي، ولها تجارب وخبرات في محاربة التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أكد الشيخ خليفة آل خليفة دعم بلاده للتحالف، واستعدادها لبذل كافة الجهود لتعزيز التعاون في الحرب على الإرهاب.