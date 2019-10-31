شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان المقبولين نهائيا لـ911 والكلية الأمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للرجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، ونتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للرجال على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.