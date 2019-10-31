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إعلان المقبولين نهائيا لـ911 والكلية الأمنية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للرجال على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي)، ونتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للرجال على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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