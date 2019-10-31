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إحباط تهريب طن و300 كلغم حشيش والقبض على 58 مهرباً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أحبط حرس الحدود محاولات تهريب 1350 كيلوغراما من الحشيش المخدر عبر الحدود البرية والبحرية، وقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصاً من جنسيات عدة خلال الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية أسفرت عن إحباط محاولات عدة لتهريب 1350 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصاً، بينهم 36 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و14 متهماً من الجنسية اليمنية، و7 صوماليين ومواطن سعودي رصدوا خلال تجاوزهم الحدود الجنوبية. وأشار إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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