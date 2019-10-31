شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب طن و300 كلغم حشيش والقبض على 58 مهرباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أحبط حرس الحدود محاولات تهريب 1350 كيلوغراما من الحشيش المخدر عبر الحدود البرية والبحرية، وقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصاً من جنسيات عدة خلال الشهر الماضي.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية أسفرت عن إحباط محاولات عدة لتهريب 1350 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 58 شخصاً، بينهم 36 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و14 متهماً من الجنسية اليمنية، و7 صوماليين ومواطن سعودي رصدوا خلال تجاوزهم الحدود الجنوبية. وأشار إلى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.