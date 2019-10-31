«الصحة»: ورشة أمن سيبراني للقياديين والمستخدمين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)نظمت وزارة الصحة ورشة عمل حول «الأمن السيبراني للقياديين والمستخدمين» في مدينة حائل، بهدف تعزيز حماية المعلومات والبيانات المتداولة عبر شبكة الإنترنت من العبث والتخريب والتبديل، أو أي خطر يهددها.
واستعرضت الورشة الطرق اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية والخارجية، كما ناقشت عددا من المحاور، من أبرزها: التعريف بالمفهوم العام للأمن السيبراني، وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وطرق وآليات التواصل بين الجهات ذات العلاقة، وعرض الأفكار والاستفسارات.
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