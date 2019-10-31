شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل العلوم الفلكية بجامعة المؤسس لـ«الفلك والفضاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وافق مجلس جامعة الملك عبدالعزيز على تعديل مسمى قسم العلوم الفلكية إلى قسم علوم الفلك والفضاء، ليضطلع بدوره العلمي في مجالات الأبحاث النظرية والتطبيقية بالفلك والفضاء. وافق مجلس جامعة الملك عبدالعزيز على تعديل مسمى قسم العلوم الفلكية إلى قسم علوم الفلك والفضاء، ليضطلع بدوره العلمي في مجالات الأبحاث النظرية والتطبيقية بالفلك والفضاء. وقال رئيس القسم الدكتور حسن عسيري إن قسم علوم الفلك والفضاء بالجامعة هو أول قسم من نوعه في السعودية والثاني على مستوى الوطن العربي، إذ تم تأسيسه ليكون أحد الأسس المهمة لمواكبة التطورات العلمية والفضائية.



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