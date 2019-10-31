بالصور: تتويج الفائزين بجائزة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي

توّج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الأربعاء، الفائزين بجائزة “الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي”، وذلك بحضور نائبه بدر بن سلطان وعدد من الأمراء. وفاز في المسابقة 3 شعراء تم تسليمهم الجوائز من قبل رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي وأمير مكة خالد الفيصل، خلال احتفالية حضرها قرابة 400 مثقف في فندق الريتز كاريلتون.

وفاز الشاعر السوداني محمد عبدالله عبدالباري بجائزة فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر المصري فوزي محمود أحمد خضر في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر العراقي كريم عودة لعيبي وقيمتها 200 ألف ريال. كما دشّن الأمير خالد الفيصل تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله، وأهداه للمكتبة العربية، ويتناول قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وقد شارك في إعداده 30 باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 750 صفحة.