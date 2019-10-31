“العمل” تسعى لتوطين 45 ألف وظيفة في القطاع غير الربحي -صور

وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي ونائبه ماجد الغانمي، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون لتوطين القطاع غير الربحي، مع شركة كفاءات المعرفة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن المذكرة تهدف لدعم تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 45 ألف وظيفة للمواطنين بنهاية عام 2023.

وأضاف أبا الخيل: “سيكون ذلك من خلال توطين المهن في برنامج التوطين المباشر وبرنامج التوطين بالاستثمار الاجتماعي”؛ مشيرًا إلى أن التوقيع يأتي ضمن مساعي الوزارة لتوطين المهن في القطاع غير الربحي. كما أكّد على أن الوزارة حرصت على التعاون مع الجهات المذكورة؛ بهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.