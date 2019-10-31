الأرصاد: سحب رعدية ممطرة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى.. غدًا الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تكون سحب رعدية ممطرة، مع انخفاض في درجات الصغرى على بعض مناطق المملكة، غدًا الخميس. وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: سماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وتوقعت الهيئة أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على المنطقة الشمالية والأجزاء الشمالية من وسط المملكة . وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، فيما يتراوِح ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما حالة الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 16-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.