بدء الرحلات التجريبية لقطار الحرمين

انطلق قطار الحرمين اليوم (الأربعاء) في رحلاته التجريبية على المسار الجديد متجهاً من مكة المكرمة إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وعلى متنه عدد من المسؤولين والفنيين. ويوم أمس (الثلاثاء)، بدأ التشغيل التجريبي للقطار دون ركاب في رحلة بدأت من مكة المكرمة إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عبر المسار الجديد الذي يبلغ طوله 1.5 كم بحسب صحيفة “عكاظ”.

والمسار عبارة عن خطين حديديين تم تجهيزهما بالخطوط الكهربائية وحماية على جانبي المسار في وقت قياسي، ومن المقرر أن تستأنف الرحلات التجارية بالركاب في نوفمبر القادم. وحقق قطار الحرمين خلال موسم الحج نجاحاً باهراً في تفويج الحجيج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وبعد انتهاء الموسم أكد نجاحة في نقل ضيوف الرحمن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وفق خطة التفويج وبأحدث التقنيات، حيث راوحت سرعته ما بين 200 و300 كم في الساعة.